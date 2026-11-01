ВТБ запустил удаленное открытие счетов для бизнеса по биометрии

Зарегистрировать компанию и сразу открыть счет без уплаты госпошлины и визитов в банк стало проще. ВТБ объединил регистрацию бизнеса и открытие первого счета по биометрии в единый бесплатный онлайн-процесс.

ВТБ запустил удаленное открытие расчетных счетов для малого и среднего бизнеса с использованием биометрии. Теперь предприниматели могут зарегистрировать компанию и открыть первый счет полностью онлайн.

Новый механизм рассчитан на предпринимателей, которые только начинают бизнес. После онлайн-регистрации ИП или ООО через сервис ВТБ клиент может сразу открыть первый расчетный счет, подтвердив личность с помощью биометрических данных.

«Мы расширили сценарии открытия счета, чтобы предприниматели сразу после регистрации бизнеса могли оперативно, безопасно и без визита в банк начать работу», — сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

После открытия счета предприниматель получает доступ к интернет-банку «Бизнес Платформа ВТБ», где может проводить платежи, а также подключать банковские продукты и сервисы для развития бизнеса.

В банке отмечают, что процесс стал полностью дистанционным: от подачи заявки на регистрацию бизнеса до получения доступа к финансовым инструментам.

Регистрация бизнеса через сервис ВТБ и открытие расчетного счета остаются бесплатными. ИП и ООО с единственным участником могут оформить документы без уплаты госпошлины.