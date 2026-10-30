ИП на УСН могут перейти на АвтоУСН после превышения дохода в 20 млн рублей

Предприниматели на УСН вправе перейти на АвтоУСН с начала следующего месяца, если их доходы не превышают 60 млн рублей. Для этого нужно уведомить ФНС до конца месяца, предшествующего переходу.

ИП на УСН с объектом «Доходы минус расходы», который в октябре 2026 года превысил порог доходов 20 млн рублей, может перейти на АвтоУСН со ставкой 8% с 1 ноября 2026 года. Условия перехода разъяснила ФНС в своем Telegram-чате.

В налоговую службу обратился предприниматель, который столкнулся с дополнительной нагрузкой из-за НДС по ставке 5%. Он уточнил, можно ли перейти на АвтоУСН уже в ноябре и придется ли платить НДС за октябрь.

В ФНС пояснили, что организации и ИП на УСН могут перейти на АвтоУСН с первого числа следующего календарного месяца. Для этого необходимо уведомить налоговую инспекцию о переходе на новый спецрежим и отказе от УСН.

Подать уведомление нужно не позднее последнего числа месяца, предшествующего переходу, через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

При этом доходы предпринимателя за предыдущий календарный год или с начала текущего года не должны превышать 60 млн рублей. Такое ограничение установлено п. 23 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Порядок перехода с УСН на АвтоУСН предусмотрен ч. 1.1 ст. 4 того же закона.

В приведенном разъяснении ФНС отдельно не ответила на вопрос об уплате НДС за октябрь. Переход на АвтоУСН с ноября сам по себе не отменяет налоговые обязательства, возникшие до смены режима.