Компании могут списать весь бракованный товар в расходы по налогу на прибыль

Производители вправе учитывать полную стоимость бракованной продукции при расчете налога на прибыль без ограничений по нормативам. При этом в документах желательно подробно указывать причины возврата товара, чтобы снизить риск претензий ФНС.

Стоимость всей бракованной продукции, которую покупатели возвращают производителю, можно включить в расходы по налогу на прибыль. Налоговый кодекс не устанавливает нормативов для списания таких потерь, рассказал эксперт «Клерка» Сергей Верещагин.

За разъяснением обратился производитель леденцовой карамели. Покупатели периодически возвращают ему товар из-за поврежденных упаковок, нечитаемых кодов маркировки, изменения формы или внешнего вида продукции.

При этом в актах возврата указана общая формулировка «выявленный брак». Компания хотела узнать, можно ли списать всю стоимость возвращенного товара и как правильно оформить документы.

Сергей Верещагин «Согласно подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ потери от брака признаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией готовой продукции, уменьшающими налогооблагаемую прибыль»

Эксперт отметил, что официальных норм списания брака не существует. Поэтому расходы можно учитывать в полном объеме, даже если производитель не расследовал причины возникновения дефектов, не установил виновных или не взыскал с них ущерб.

Такой подход подтверждается судебной практикой, в частности постановлением 17-го ААС от 17.02.2025 по делу № А60-31723/2024.

При этом Верещагин предупредил, что претензии со стороны налоговых органов не исключены.

Для оформления возврата эксперт рекомендует не ограничиваться общей формулировкой «выявленный брак», а подробно перечислять обнаруженные недостатки.

Сергей Верещагин «В акте же, считаем, оптимально указать максимальное количество причин (претензий к внешнему виду и качеству) по которым покупателем возвращает вам такую продукцию»

В частности, в документах можно конкретизировать повреждения упаковки, проблемы с кодами маркировки, деформацию изделий и другие фактически выявленные дефекты.