ФНС объяснила, как закрыть ООО в упрощенном порядке

Для ликвидации ООО в упрощенном порядке необходимо подать в налоговую заявление по форме № Р19001. Документ направляют в регистрирующий орган по месту нахождения компании.

Чтобы закрыть ООО в упрощенном порядке, необходимо представить заявление по форме № Р19001 в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица. Об этом сообщили специалисты ФНС в своем Telegram-чате.

В налоговую службу обратились с вопросом, как правильно ликвидировать общество с ограниченной ответственностью без прохождения стандартной процедуры ликвидации.

В ФНС пояснили, что порядок прекращения деятельности ООО в упрощенном порядке установлен ст. 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Упрощенная процедура предусматривает исключение компании из ЕГРЮЛ по заявлению ее участников при соблюдении установленных законом условий.

При этом воспользоваться таким порядком могут не все организации. Компания должна соответствовать требованиям ст. 21.3 закона № 129-ФЗ, в том числе условиям, предусмотренным для субъектов малого и среднего предпринимательства.

После подачи заявления регистрирующий орган проверяет соблюдение необходимых условий и принимает решение в порядке, установленном законом.