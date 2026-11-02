Когда решение о продлении полномочий директора ООО не требует нотариального удостоверения

Поскольку при переназначении того же директора данные в реестре не меняются, запрашивать нотариальную отметку на решении единственного участника компании не требуется.

Решение единственного участника ООО о переизбрании директора на новый срок не нужно удостоверять у нотариуса, разъяснила ФНС в ответах на популярные вопросы налогоплательщиков по регистрации и учету.

Организация обязана сообщать в регистрирующий орган об изменении сведений о лице, которое вправе действовать от имени юрлица без доверенности.

Однако сведения о продлении полномочий, переизбрании или переназначении такого лица на новый срок в ЕГРЮЛ не вносят, если данные о нем уже есть в реестре. Поэтому нотариальное удостоверение решения единственного участника в этом случае не требуется.