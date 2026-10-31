ДОМ.РФ запустил маркетплейс отраслевых данных для девелоперов, банков и ИИ-разработчиков

Компании смогут предоставлять доступ к своим индустриальным датасетам и монетизировать накопленную информацию. Покупатели получат структурированные данные для анализа рынка и управленческих решений.

На базе платформы.дом.рф заработал маркетплейс данных, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ. Новый инструмент позволит компаниям превратить накопленные массивы информации в цифровой актив и частично окупить затраты на цифровизацию.

«Для покупателей это доступ к отраслевым данным, которые могут помочь точнее оценивать рыночную ситуацию, обосновывать управленческие решения и находить возможности для повышения эффективности», — сообщил управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Платформу.дом.рф запустили в 2025 году при поддержке Минстроя. Она ориентирована на строительные и proptech-компании, производителей стройматериалов, банки и ИИ-разработчиков. На платформе доступны сведения о жилых и нежилых помещениях, машино-местах, кладовых и активности застройщиков.