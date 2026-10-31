СФР объяснил, как увеличить больничные за счет замены расчетных лет

Работники, которые проходили военную службу, могут заменить один или два года при расчете больничного пособия. Это позволит увеличить выплату, если в расчетный период доход был ниже.

Социальный фонд России напомнил, что в отдельных случаях работники могут заменить годы, которые учитываются при расчете больничного, чтобы увеличить размер пособия по временной нетрудоспособности.

По общему правилу больничные рассчитывают исходя из заработка за два календарных года, предшествующих году болезни.

Однако если в расчетном периоде трудовой договор работника или его государственная гражданская служба были приостановлены из-за прохождения военной службы, один или оба года можно заменить на предшествующие службе.

Например, для больничного в 2026 году учитывается заработок за 2024 и 2025 годы. Если в 2024 году сотрудник проходил военную службу, он может заменить этот год на 2023-й.

Главное условие — замена должна приводить к увеличению размера пособия.

Чтобы воспользоваться этим правом, работнику необходимо подать заявление работодателю.