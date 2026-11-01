Беспроцентный заем сотруднику может обернуться НДФЛ по ставке 35%

Если компания выдает сотруднику беспроцентный заем, у него может возникнуть облагаемая НДФЛ материальная выгода. Работодатель должен ежемесячно рассчитывать налог и удерживать его из денежных выплат работнику.

При предоставлении беспроцентного займа сотруднику налог возникает не с полученной суммы, а с экономии на процентах. Об этом «Клерку» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Оксана Мощенко.

По ст. 212 НК РФ материальная выгода возникает, в частности, если заем предоставил работодатель. При этом законодательство предусматривает отдельные исключения.

В 2026 году для расчета выгоды по рублевому беспроцентному займу используют две трети меньшей из ключевых ставок ЦБ — на дату заключения договора и на дату получения дохода.

Например, сотрудник получил 900 тыс. рублей. Если ставка на дату договора составляла 15%, а на дату получения дохода — 12%, за 30 дней апреля материальная выгода составит 5 917,81 рубля, а НДФЛ по ставке 35% — 2 071 рубль. Ставки в примере условные.

Материальную выгоду рассчитывают на последний день каждого месяца, а налог удерживают при выплате зарплаты или другого денежного дохода. При этом удержание не может превышать 50% суммы выплаты.

Если удержать НДФЛ невозможно, работодатель должен не позднее 25 февраля следующего года сообщить об этом работнику и ФНС. После этого гражданин уплачивает налог по уведомлению — обычно до 1 декабря.

«На практике налоговые риски нередко возникают из-за противоречий между договором, платежными документами и фактическим движением денежных средств», — предупредила Мощенко.

Эксперт рекомендует прямо указывать в договоре, что заем беспроцентный, учитывать частичные погашения и правильно выбирать ключевую ставку. При прощении долга у сотрудника может возникнуть отдельный облагаемый доход.

Для подтверждения расчетов компании стоит вести отдельный налоговый регистр по каждому займу, отражая сумму долга, даты погашения, изменения условий договора и ежемесячную материальную выгоду.