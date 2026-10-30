ФНС утвердила новую форму декларации 3-НДФЛ

Налоговая служба утвердила новую форму декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и электронный формат представления. Приказ зарегистрирован в Минюсте 29 октября 2026 года.

ФНС утвердила новую форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ.

Соответствующий приказ от 30 сентября 2026 года № ЕД-1-11/766@ зарегистрирован Минюстом 29 октября 2026 года под № 88951.

Документ утверждает:

форму декларации 3-НДФЛ;

порядок ее заполнения;

формат представления декларации в электронной форме.

Приказ подготовлен в связи с изменениями Налогового кодекса, внесенными федеральными законами от 17 ноября 2025 года № 418-ФЗ и от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.

Новая форма предназначена для декларирования доходов физических лиц, в том числе при представлении отчетности для получения налоговых вычетов.