ФНС утвердила новую форму декларации 3-НДФЛ
Налоговая служба утвердила новую форму декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и электронный формат представления. Приказ зарегистрирован в Минюсте 29 октября 2026 года.
ФНС утвердила новую форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ.
Соответствующий приказ от 30 сентября 2026 года № ЕД-1-11/766@ зарегистрирован Минюстом 29 октября 2026 года под № 88951.
Документ утверждает:
форму декларации 3-НДФЛ;
порядок ее заполнения;
формат представления декларации в электронной форме.
Приказ подготовлен в связи с изменениями Налогового кодекса, внесенными федеральными законами от 17 ноября 2025 года № 418-ФЗ и от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.
Новая форма предназначена для декларирования доходов физических лиц, в том числе при представлении отчетности для получения налоговых вычетов.