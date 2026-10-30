Правительство продлит запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 года

Правительство готовит продление запрета на экспорт дизельного топлива до 31 января 2027 года. Ограничение планируют сохранить еще на три месяца, но для отдельных поставок предусмотрят исключения.

В России готовят распоряжение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца», — заявил он.

При этом власти намерены сохранить отдельные исключения для поставок на мировые рынки. Какие именно экспортные операции будут разрешены, Новак не уточнил.

Ранее правительство продлило до конца октября 2026 года временные ограничения на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями.

Вместе с тем Новак ранее сообщал о возможности досрочного смягчения ограничений. По его словам, Россия уже направила три танкера с дизельным топливом в США, а отправка четвертого была запланирована на 29 октября.

В рамках достигнутых договоренностей российские компании могут экспортировать 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре 2026 года. Окончательные условия продления ограничений будут определены в готовящемся распоряжении правительства.