ЦБ снизил курс доллара на выходные до 80,56 рубля

Официальные курсы доллара и евро снижены, а курс юаня повысили. Новые значения будут действовать с 31 октября по 2 ноября 2026 года.

Официальный курс доллара на этот период составит 80,5573 рубля, следует из данных Банка России. Это на 11,88 копейки ниже предыдущего значения.

Курс евро снижен на 15,64 копейки, до 89,6603 рубля. Курс юаня вырос на 0,29 копейки и составил 12,0873 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 31 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,5573 рубля Евро 89,6603 рубля Юань 12,0873 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 31 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что рубль заметно укрепился в октябре, однако иностранные валюты начали отыгрывать позиции от достигнутых минимумов. В ноябре аналитики ожидают дальнейший рост курсов: первым к восстановлению перешел биржевой юань, поднявшись с 12 до 12,2 рубля, вслед за ним могут вырасти официальные курсы доллара и евро.