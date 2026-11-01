Застройщиков могут обязать создавать инфраструктуру минимум для трех операторов связи

Требования будут учитывать при строительстве и реконструкции многоквартирных домов. Без необходимой инфраструктуры дом не получит разрешение на ввод в эксплуатацию.

Застройщики должны будут предусматривать в проектной документации инфраструктуру для одновременного размещения сетей не менее трех разных операторов связи. Такие поправки в закон о связи и Градостроительный кодекс Минцифры опубликовало для общественного обсуждения.

Если за пределами земельного участка нет сооружений связи с достаточной проектной емкостью, построить или реконструировать их должен оператор, заключивший договор о подключении дома. По соглашению с оператором эти работы сможет выполнить застройщик.

В инфраструктуре запретят размещать более одной сети одного оператора или аффилированных с ним лиц, если это мешает подключению трех независимых операторов. Также собственники не смогут создавать или сохранять мощности, которые фактически не используются для подключения абонентов более двух лет.

Органы, выдающие разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, будут проверять соответствие построенного или реконструированного дома новым требованиям. При нарушении требований к инфраструктуре связи в выдаче разрешения откажут.