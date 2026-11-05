Бизнесу в Севастополе разъяснили порядок отражения сниженных ставок по УСН

Снижение ставок по УСН действует задним числом с начала года, поэтому возникшую переплату по авансам нужно показать в уведомлениях с отрицательным значением.

Ставки по УСН в Севастополе снизились задним числом с 1 января текущего года, уточнило местное УФНС.

Это следует из закона города от 31.08.2026 № 931-ЗС. Для объекта «доходы» ставка уменьшена с 4% до 1%, а для объекта «доходы минус расходы» — с 10% до 5%. Поскольку налоговая база рассчитывается нарастающим итогом, исчисленный по новым ставкам аванс за отчетный период может оказаться меньше платежей, которые бизнес уже перечислил в течение года по прежним ставкам.

До сдачи годовой декларации скорректировать обязательства нужно через уведомление об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей (КНД 1110355). В бланке уведомления нет отдельного реквизита «к уменьшению», поэтому в строке 4 с соответствующим КБК по УСН указывается сумма со знаком минус. Эта отрицательная величина будет учтена при формировании совокупной обязанности на ЕНС.

В итоговой декларации по УСН, утвержденной приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@, также предусмотрены специальные строки для отражения аванса к уменьшению. Сумма к уменьшению за отчетный период не может превышать авансовые платежи, которые были исчислены к уплате за предыдущие периоды этого же года.