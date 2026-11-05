Компании и ИП должны сдать отчеты по зарубежным счетам за 3 квартал до 12 ноября

Вместе с отчетом нужно направить в налоговую подтверждающие банковские документы с нотариальным переводом.

Отчитаться о движении средств по иностранным счетам за третий квартал 2026 года необходимо не позднее 12 ноября 2026 года, напомнили в УФНС по Республике Крым. Требование касается юридических лиц и ИП. Документ формируют отдельно по каждому зарубежному счету или вкладу.

К отчету нужно приложить копии банковских документов, подтверждающих указанные сведения. Если банковские выписки составлены на иностранном языке, к ним обязательно прикладывают нотариально заверенный перевод на русский язык.

Обычные физлица без статуса ИП могут не сдавать отчет, если счет открыт в стране ЕАЭС либо в государстве с автоматическим обменом финансовой информацией при соблюдении лимита. В последнем случае общий оборот или остаток средств по счету за год не должен превышать 600 тысяч рублей или эквивалент в валюте.

За нарушение порядка сдачи отчетов по ч. 6 ст. 15.25 КоАП предусмотрен штраф для ИП и должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей, а для организаций — от 40 до 50 тысяч рублей. При нарушении сроков представления размер штрафа зависит от количества дней просрочки.