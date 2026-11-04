ФНС доначислит НДФЛ при повышении ставок из-за нескольких источников дохода

Инспекции самостоятельно пересчитают налог по итогам года, если совокупный доход налогоплательщика от разных работодателей превысит пороги для повышенных ставок. Разницу между исчисленной суммой и удержанным налогом включат в сводное налоговое уведомление.

Работодатель обязан рассчитывать и удерживать налог только с тех выплат, которые начисляет сотруднику сам, напомнили в УФНС по Запорожской области. Доходы, полученные физлицом от других налоговых агентов, компания не учитывает. В результате каждый источник удерживает налог корректно, но после объединения всех выплат налоговая база может превысить лимит и попасть под повышенную ставку.

Налоговые органы используют сведения от всех налоговых агентов и рассчитывают итоговый НДФЛ по соответствующим группам доходов с применением действующих ставок. Если исчисленный налог превысит фактически удержанные суммы, инспекция выставит уведомление на доплату.

В налоговое уведомление включают не только доначисления из-за совокупного дохода от нескольких работодателей. Эту форму расчета также применяют при получении:

процентов по банковским вкладам;

выигрышей в казино или залах игровых автоматов;

если налоговый агент не смог удержать налог или предоставил вычеты сверх установленных законом лимитов.

НДФЛ, начисленный по налоговому уведомлению за 2025 год, необходимо перечислить в бюджет не позднее 1 декабря 2026 года. Оплату можно провести через онлайн-сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин».