Налоговики напомнили о правилах приостановки операций по счетам при долгах по ЕНС

Приостановление расходных операций по счетам должников проводится строго в пределах суммы задолженности, а не на весь остаток средств.

Банки обязаны приостанавливать расходные операции по счетам налогоплательщиков при вступлении в силу решения о взыскании долга, напомнили в УФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ограничение вводится по поручению инспекции исключительно на сумму отрицательного сальдо единого налогового счета, если размер долга не превышает остаток на счете.

Пропуск срока уплаты налогов приводит к начислению пеней и применению мер принудительного взыскания.

Блокировка операций в пределах суммы долга может помешать компании вовремя выдать зарплату сотрудникам, рассчитаться с поставщиками за товары, оплатить аренду или закрыть текущие сделки, а физлицам — провести онлайн-платежи и переводы.

Быстро снять ограничения после их введения удается не всегда из-за времени на обработку данных, поэтому налоговики рекомендуют регулярно контролировать состояние ЕНС через личный кабинет или портал госуслуг. При обнаружении расхождений по суммам инспекторы советуют сразу инициировать сверку расчетов до наступления крайних дат платежа.