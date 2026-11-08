Налоговики рассказали, какие выплаты участникам СВО освободили от НДФЛ

Денежные средства и имущество, безвозмездно полученные мобилизованными и контрактниками в качестве социальных гарантий или компенсаций, полностью освобождены от НДФЛ, напомнили в УФНС по Ярославской области.

Согласно пункту 93 статьи 217 НК, под льготу подпадают выплаты в связи с ранением или увечьем, а также пособия семьям погибших военнослужащих. Такие суммы не учитывают при расчете общего годового дохода.

Регулярное денежное довольствие признается вознаграждением за труд и облагается налогом в особом порядке. Ежемесячные оклады, надбавки за звание, выслугу лет и выполнение боевых задач облагаются по ставке 13% при доходе до 5 млн рублей в год и 15% с суммы превышения. Налог с довольствия удерживает воинская часть или профильное ведомство как налоговый агент.

Доходы бойцов, не связанные со службой, облагаются по общим правилам. Это касается предпринимательской деятельности, аренды личного имущества и процентов по банковским вкладам. Налог по вкладам рассчитывает ФНС на основе сведений от банков и направляет в уведомлении со стандартным сроком уплаты до 1 декабря.

Для мобилизованных и добровольцев действует отсрочка по уплате личных налогов на основании постановления Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874. Платежи переносятся на весь срок военной службы и до 28-го числа третьего месяца после увольнения или окончания периода мобилизации. Пени за этот период не начисляются.