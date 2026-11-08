Налоговая: в каких случаях в налоговом уведомлении будет расчет НДФЛ к уплате

ФНС включила в форму налогового уведомления за 2025 год новый раздел для расчета НДФЛ по нескольким источникам дохода и прогрессивной шкале ставок.

Единый расчет НДФЛ по основаниям п. 6 ст. 228 НК теперь формируется в специальном разделе налогового уведомления, сообщили в УФНС по Смоленской области.

В расчет попадают доходы в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, выигрыши в казино и залах игровых автоматов, а также доходы, с которых налоговые агенты не удержали налог. Кроме того, раздел заполнят, если совокупный НДФЛ по расчетам инспекции превысил суммы, исчисленные агентами и самим налогоплательщиком.

«При расчете налога с доходов, полученных от нескольких налоговых агентов, налоговый орган учитывает совокупную сумму доходов соответствующей категории. Это позволяет определить, возникает ли обязанность доплатить НДФЛ с учетом прогрессивной шкалы ставок, введенной Федеральным законом от 12.07.2024 №176-ФЗ», — пояснила заместитель начальника отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц регионального УФНС Марина Буравова.

Налоговую базу инспекторы рассчитывают отдельно по четырем группам ставок:

первая группа — доходы, которые облагаются по ставкам 13/15/18/20/22%. К ним относятся доходы от выполнения трудовых обязанностей, аренды, предпринимательской деятельности и другие;

вторая группа (13/15%) — дивиденды, доходы от продажи имущества, операций с ценными бумагами, проценты по вкладам;

третья группа (13/15%) — доходы работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему районах, доходы участников СВО;

четвертая группа (9/15/30/35%) — все остальные доходы, которые не подпадают под перечисленные выше условия. Например, доходы нерезидентов.

НДФЛ, включенный в налоговое уведомление, необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года, напомнили налоговики.