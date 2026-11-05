Налоговики назвали частые ошибки в новой декларации по косвенным налогам

Сдавать декларацию по косвенным налогам за периоды начиная с июля 2026 года нужно только по обновленной форме.

Ошибки при формировании отчетности по косвенным налогам за июль 2026 года и последующие периоды выявили сотрудники ФНС.

Налогоплательщики продолжают сдавать старую форму декларации, а также допускают неточности в разделах 1 и 4 при импорте товаров из стран ЕАЭС.

В частности, раздел 4 является обязательным при любом принятом к учету ввозе продукции, даже если обеспечительный платеж отсутствует или равен нулю — в таком случае в строке 030 проставляется 0, подчеркнули налоговики.

Включение в декларацию обеспечительного платежа по несостоявшемуся ввозу допускается в периоде возникновения обязанности по уплате налога, но не позднее трех лет с даты формирования ДОПП.

Кроме того, инспекторы зафиксировали ошибки при заполнении строк первого раздела. В строке 060 указывают сумму обеспечительного платежа из четвертого раздела, в строке 070 отражают разницу строк 030 и 060 для доплаты в бюджет, а строку 080 заполняют только при превышении платежа над исчисленным налогом.

«С введением системы СПОТ изменились требования к отражению операций по импорту товаров из ЕАЭС. Чтобы избежать ошибок, импортерам рекомендуется сверять сведения декларации с данными ДОПП, проверять статус документов в системе СПОТ и контролировать правильность отражения сумм обеспечительных платежей и исчисленных налогов», — отметила замначальника отдела камерального контроля НДС №2 Виктория Тищенкова.

Для корректного отражения сведений в разделе 4 документ об обеспечении уплаты налогов (ДОПП) должен иметь один из действующих статусов: «Обеспечен», «Пройдена проверка КО», «На проверке КНП» или «Погашен». Справочные материалы по правилам заполнения и работе с реестром размещены на официальном сайте ФНС в тематическом разделе «СПОТ».