Доллар дешевеет, юань растет — курс валют на 2 ноября 2026 года
Рубль укреплялся весь октябрь, но эксперты уже прогнозируют разворот: в ноябре 2026 года валютный рынок может развернуться в сторону роста.
Официальный курс доллара на 2 ноября 2026 года 80,5573 рубля, следует из данных Банка России. Это на 11,88 копейки ниже предыдущего значения.
Курс евро снижен на 15,64 копейки, до 89,6603 рубля. Курс юаня вырос на 0,29 копейки и составил 12,0873 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,5573 рубля
Евро
89,6603 рубля
Юань
12,0873 рубля
По итогам октября российский рубль продемонстрировал заметное укрепление. Однако, как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, иностранные валюты уже начинают восстанавливаться от локальных минимумов.