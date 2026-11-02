Аналитики: ключевая ставка сохранится на высоком уровне до весны 2027 года

Экономисты считают, что первое снижение ставки возможно в феврале 2027 года и может составить 0,25 п. п. При неблагоприятных условиях смягчение денежно-кредитной политики начнется только в марте.

Ключевая ставка на последнем заседании ЦБ в 2026 году, вероятнее всего, останется на уровне 14%. Для ее снижения годовая инфляция должна приблизиться к 5%, а инфляционные ожидания и товарные рынки — стабилизироваться. На 26 октября 2026 года инфляция составляла 7,11%.

Дополнительными условиями станут сдержанная динамика госрасходов, соблюдение бюджетных параметров и отсутствие новых внешних и внутренних шоков. В базовом сценарии ставка будет снижаться примерно на 0,25 п. п. в квартал и достигнет 13% к концу 2027 года. Аналитики ожидают, что она останется двузначной в течение всего года. Об этом пишут «Известия».

«Чтобы рыночная ипотека без господдержки снова стала доступной, ставка ЦБ должна опуститься как минимум до уровня 8,5–9,5% годовых. Только тогда банки смогут предложить конечную ставку по кредиту в пределах 10,5–11,5%», — отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Высокие ставки продолжат сдерживать инвестиции бизнеса и рыночную ипотеку. Прирост средств населения в банках может замедлиться с 16% в 2025 году до 11% в 2026-м и 9,5% в 2027-м. Рост ВВП прогнозируется на уровне 0,5% в 2026 году и около 1% в 2027 году.