Цифровые платформы могут добавить экономике 4,4 трлн рублей

Дополнительная добавленная стоимость при позитивном сценарии может вырасти с 880 млрд рублей в 2027 году до 4,4 трлн рублей в 2030 году.

Экономический эффект от развития цифровых платформ в России может достичь 4,4 трлн рублей в 2030 году, следует из сценарной модели аналитиков Центрального университета. Расчеты отражают позитивный сценарий развития платформ.

В 2027 году дополнительная добавленная стоимость может составить 880 млрд рублей. В 2028 году показатель вырастет до 2,07 трлн рублей, а в 2029 году — до 3,46 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Основную часть эффекта в 2030 году обеспечит расширение масштабов бизнеса — рост числа заказов и объемов производства. На этот фактор придется 3,2 трлн рублей.

Еще 1,2 трлн рублей может дать повышение эффективности компаний. Речь идет о сокращении времени на поиск и проверку покупателей, поставщиков и подрядчиков, а также об уменьшении простоев и рисков.