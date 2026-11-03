Кто может по закону получить имущество вопреки тексту завещания

Суд может признать завещание недействительным из-за состояния наследодателя или нарушений при оформлении. Отдельные наследники также сохраняют право на обязательную долю.

Даже правильно составленное завещание можно оспорить в суде, сообщила ассоциированный партнер адвокатского бюро «Теза» Надежда Адвахова. Одно из оснований — наследодатель при подписании документа не понимал значения своих действий или не мог ими руководить. Ключевым доказательством в таком споре станет заключение судебной экспертизы о его психическом состоянии.

Завещание также могут признать недействительным при нарушении правил составления и удостоверения.

«Документ признают недействительным, если при его подписании или удостоверении присутствовал выгодоприобретатель, его супруг, дети или родители», — пояснила адвокат.

Еще одно основание — отсутствие свидетелей в случаях, когда их участие обязательно. Кроме того, наследство не получит недостойный наследник, который умышленно и незаконно действовал против умершего, других наследников или исполнения завещания ради имущества либо увеличения своей доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю. Они должны получить не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.