WB Банк начал выдавать банковские гарантии за 10 минут с помощью ИИ

Предприниматели получили возможность оформлять банковские гарантии для участия в тендерах и исполнения контрактов всего за 10 минут через WB Банк.

WB Банк запустил сервис электронных банковских гарантий с использованием технологий искусственного интеллекта. Предприниматели и компании могут оформить необходимый финансовый инструмент всего за 10 минут.

Новый сервис позволяет получить основные виды банковских гарантий: для участия в тендерах, исполнения контрактов, возврата аванса, гарантийного периода и проведения платежей.

«Предприниматель получает электронную банковскую гарантию за 10 минут, без согласований и ожидания. Гарантии доступны нашим клиентам из сегмента МСП», — отметил начальник отдела банковских гарантий WB Банка Сергей Нечушкин.

Гарантии доступны в электронном формате с ЭЦП, через систему «Диадок», а также на бумажном носителе. Размер гарантии составляет от 1 рубля до 50 млн рублей, при этом лимит на одного клиента достигает 100 млн рублей. Максимальный срок действия гарантии составляет три года.

Для получателей бумажных документов предусмотрена дополнительная опция: гарантию с печатью банка можно забрать в любом пункте выдачи заказов Wildberries.

В банке сообщили, что внедрение ИИ позволило автоматизировать принятие решений, проверку документов и контроль качества, что сократило сроки оформления.