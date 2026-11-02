Российские руководители терпят неудобных сотрудников из-за нехватки кадров

42% руководителей оставляли в компании сотрудников, которыми были недовольны, из-за сложностей с поиском замены. Еще 33% опасались, что уход такого специалиста создаст проблемы для бизнеса.

В России 42% руководителей признались, что не увольняли сотрудников, с которыми хотели расстаться, поскольку их было сложно заменить. Еще 33% не сталкивались с необходимостью такого увольнения, но опасались последствий ухода ключевого специалиста.

Об этом говорится в исследовании Русской Школы Управления (РШУ), в котором приняли участие 726 представителей компаний из разных отраслей.

Зависимость от отдельных работников влияет на кадровые решения. Так, 29% руководителей считают увольнение ключевого сотрудника самым сложным решением. Еще по 13% признались, что им трудно указывать таким специалистам на ошибки и требовать соблюдения общих правил.

При этом 27% руководителей разрешают незаменимым сотрудникам больше, чем остальным. Еще 31% иногда делают для них исключения.

Чаще всего работодатели готовы изменить таким специалистам график или формат работы — об этом сообщили 62% опрошенных. Еще 33% готовы повысить зарплату, 22% — освободить от дополнительных обязанностей, а 13% допускают послабления при нарушении внутренних правил.

Сами сотрудники также используют свою значимость для компании. 24% руководителей рассказали, что работники прямо напоминали о своей незаменимости во время переговоров о зарплате или условиях труда. Еще 51% сталкивались с подобными намеками.

Если ключевой сотрудник решит уволиться, 44% руководителей попытаются убедить его остаться, 33% попросят задержаться до завершения важных задач. Предложить более выгодные условия готовы 9%.

«Самая опасная ситуация для руководителя — когда он понимает, что сотрудник ему уже не подходит, но расстаться с ним не может, потому что некем заменить», — отметила директор РШУ Анастасия Боровская.

По ее словам, компаниям необходимо выстраивать рабочие процессы так, чтобы бизнес не зависел от конкретных специалистов.