Среда станет выходным днем — как будем отдыхать на неделе со 2 по 8 ноября 2026
На этой неделе выходным будет среда, 4 ноября 2026 года. Остальные четыре будних дня остаются рабочими.
Рабочая неделя в России будет четырехдневной из-за празднования Дня народного единства, сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
«В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем», — пояснила Мария Кутарова.
Предыдущая сокращенная рабочая неделя была с 8 по 11 июня 2026 года. Дополнительный выходной был связан с празднованием Дня России 12 июня.
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как бы мне очень хотелось бы задать ей самый простой элементарный вопрос
А для зачем она это делает??
Нет, ну вот просто...
Пытаюсь представить ситуацию Доцент института. Сидит-сидит такая дома, и вдруг её пробивает мысля - а пойду-ка я расскажу, что четвёртого-то выходной!
Блин.... может мне тоже кому-нить про это рассказать??
а то.... чего это я, действительно, сижу и не рассказываю никому о таких важных вещах! А ведь я же про это знаю!