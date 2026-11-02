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Трудовые отношения
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Среда станет выходным днем — как будем отдыхать на неделе со 2 по 8 ноября 2026

На этой неделе выходным будет среда, 4 ноября 2026 года. Остальные четыре будних дня остаются рабочими.

Рабочая неделя в России будет четырехдневной из-за празднования Дня народного единства, сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем», — пояснила Мария Кутарова.

Предыдущая сокращенная рабочая неделя была с 8 по 11 июня 2026 года. Дополнительный выходной был связан с празднованием Дня России 12 июня.

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Комментарии
1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Среда станет выходным днем — как будем отдыхать на неделе со 2 по 8 ноября 2026

    сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

    как бы мне очень хотелось бы задать ей самый простой элементарный вопрос

    А для зачем она это делает??

    Нет, ну вот просто...

    Пытаюсь представить ситуацию Доцент института. Сидит-сидит такая дома, и вдруг её пробивает мысля - а пойду-ка я расскажу, что четвёртого-то выходной!

    Блин.... может мне тоже кому-нить про это рассказать??

    а то.... чего это я, действительно, сижу и не рассказываю никому о таких важных вещах! А ведь я же про это знаю!

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