Среда станет выходным днем — как будем отдыхать на неделе со 2 по 8 ноября 2026

На этой неделе выходным будет среда, 4 ноября 2026 года. Остальные четыре будних дня остаются рабочими.

Рабочая неделя в России будет четырехдневной из-за празднования Дня народного единства, сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем», — пояснила Мария Кутарова.

Предыдущая сокращенная рабочая неделя была с 8 по 11 июня 2026 года. Дополнительный выходной был связан с празднованием Дня России 12 июня.

Узнайте больше про дни отдыха и работы, — смотрите производственный календарь от «Клерка».