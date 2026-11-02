Налогоплательщикам дадут право лично спорить с ФНС без суда

Правила игры в налоговых спорах кардинально меняются: Минфин предложил приравнять досудебные разбирательства к полноценным судам. Теперь бизнес сможет приходить на заседания с медиаторами, спорить с инспекторами в прямом эфире по видеосвязи и не тратить время на повторные жалобы в ФНС перед визитом в суд.

Минфин подготовил законопроект, который меняет порядок досудебного обжалования налоговых споров. Налогоплательщики смогут лично участвовать в рассмотрении жалоб, подключать медиаторов и выбирать, обращаться ли в ФНС или сразу идти в суд.

Законопроект предусматривает модернизацию системы досудебного урегулирования налоговых споров. Авторы инициативы предлагают сделать процедуру более прозрачной и приблизить ее к квазисудебной модели.

Сохраняется действующий обязательный этап подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган. При этом второй уровень обжалования в ФНС станет добровольным. После рассмотрения жалобы на первом уровне налогоплательщик сможет самостоятельно решить, обращаться в ФНС для дополнительной проверки или сразу инициировать судебное разбирательство.

Одним из ключевых нововведений станет отдельная стадия подготовки жалобы к рассмотрению. На этом этапе планируется определять спорные и бесспорные обстоятельства дела, а по ходатайству налогоплательщика к процессу смогут привлекать медиатора для содействия диалогу между сторонами.

Для сложных споров предлагается ввести коллегиальное рассмотрение жалоб составом не менее трех должностных лиц. Кроме того, налогоплательщики получат право лично участвовать в заседаниях, в том числе дистанционно по видео-конференц-связи, представлять свою позицию и отвечать на вопросы в режиме реального времени.

Законопроект также предусматривает обязательную аудио- и видеозапись заседаний, а решения по жалобам планируется публиковать на официальном сайте налоговой службы. Для защиты налоговой тайны документы будут обезличивать либо размещать только правовую позицию по делу.

Авторы инициативы считают, что изменения помогут повысить качество рассмотрения жалоб, снизить нагрузку на суды и обеспечить защиту прав налогоплательщиков на более ранних стадиях возникновения споров.