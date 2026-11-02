39% россиян планируют увеличить долю сбережений

Почти сорок процентов россиян планируют увеличить долю своего дохода, направляемую на сбережения до конца 2026 года. Большинство участников опроса выбирает банковские вклады и накопительные счета в качестве основного финансового инструмента.

Увеличить долю дохода, направляемую в сбережения до конца 2026 года, планируют 39% россиян. Еще 28% не намерены менять размер отчислений, 8% будут копить меньше, а 7% не планируют формировать сбережения.

Вклады и накопительные счета выбрали 65% участников опроса. Хранить деньги наличными предпочитают 10%, инвестировать в ценные бумаги — 5%, в недвижимость — 3%. Еще 17% пока не собираются размещать средства. Об этом сказано в исследовании Россельхозбанка.

Главной целью накоплений 36% респондентов назвали создание или укрепление финансовой подушки. К крупной покупке или значимому событию готовятся 17%, а 6% рассчитывают получить дополнительный доход за счет ставок по вкладам.

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ценные бумаги выбрали 10%. В других возрастных группах доля таких ответов составила от 3% до 7%. Россельхозбанк провел исследование в октябре 2026 года среди 2,3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.