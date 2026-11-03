Новая форма декларации по ЕСХН не применяется к прежним периодам

Обновленный бланк нужно использовать начиная с отчетности за 2026 год. Декларацию необходимо представить не позднее 25 марта 2027 года.

Новую форму декларации по ЕСХН следует применять с отчетности за 2026 год, разъяснило УФНС России по Псковской области. Бланк утвержден приказом ФНС от 03.09.26 № ЕД-1-3/654@.

Основные изменения внесли в раздел 2 декларации. В нем появились строки для страховых взносов, которые учитываются при определении налоговой базы по ЕСХН. Также уточнены отдельные показатели и порядок их заполнения.

Новые строки предназначены для ИП, которые не выплачивают вознаграждения физлицам. Предприниматели должны отражать страховые взносы в совокупном фиксированном размере и взносы в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей.

При подаче уточненной декларации за прежние периоды нельзя автоматически использовать новый бланк. Сначала нужно проверить, какая форма действовала для соответствующей отчетности.