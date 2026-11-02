Россия временно закрывает экспорт некоторых химических компонентов ради поддержки бизнеса

Власти временно ограничили вывоз за пределы ЕАЭС отдельных видов нефтехимической продукции. Мера должна обеспечить российские предприятия сырьем и поддержать стабильную работу промышленности.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении трехмесячного запрета на экспорт ряда нефтехимических продуктов за пределы Евразийского экономического союза.

Под ограничения попали: каменноугольный и нефтяной бензолы, толуол, ортоксилол, параксилол и фенол. Эти вещества используются в различных отраслях промышленности, включая производство лакокрасочных покрытий для автомобильного, авиационного, судостроительного и железнодорожного машиностроения.

Кроме того, указанное сырье применяется при выпуске упаковки для пищевой продукции, напольных покрытий, изоляционных материалов для кабелей, а также в медицинской промышленности.

В правительстве отметили, что решение направлено на поддержание стабильного обеспечения российских предприятий необходимым сырьем.

При этом запрет не затронет международные транзитные перевозки, поставки в рамках международной гуманитарной помощи, а также поставки для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.