Накопительную пенсию разрешат потратить на лечение и передать по наследству уже в 2027 году

С 1 апреля 2027 года россияне смогут конвертировать накопительную пенсию в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Законопроект уже одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые позволят перевести средства накопительной пенсии в Программу долгосрочных сбережений. Новые правила планируют запустить с 1 апреля 2027 года.

«Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учет баллов и стажа остается прежним», — сказано на сайте Минфина.

Власти считают, что нововведение расширит возможности людей по управлению своими накоплениями. После перевода средств в ПДС можно будет получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, оформлять налоговые вычеты, выбирать условия получения выплат, а также использовать накопления в отдельных жизненных ситуациях, например при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения.

Кроме того, средства в ПДС можно будет передавать по наследству. Для участников программы также сохранится гарантия на личные взносы и инвестиционный доход в размере до 2,8 млн рублей.

Перевод накоплений обещают сделать автоматическим и бесшовным. Для россиян, чьи пенсионные накопления находятся под управлением ВЭБ, создадут уполномоченный НПФ с государственным участием. Тем, кто уже разместил накопления в негосударственных пенсионных фондах, счета ПДС откроют в ранее выбранных НПФ.

В течение двухлетнего переходного периода участники смогут сменить фонд для управления сбережениями без потери инвестиционного дохода.