Молчание зарегистрированной ККТ в течение 60 дней может привести к проверке

Неиспользование зарегистрированной кассы само по себе не считается нарушением. Однако отсутствие фискальных документов и другие показатели могут стать основанием для внеплановой проверки.

Зарегистрированную контрольно-кассовую технику можно не эксплуатировать без нарушения закона. При этом во время проверки налоговики могут выявить реальные нарушения порядка применения ККТ.

«Основанием для проведения внеплановой проверки могут быть следующие факты: если в течение 60 календарных дней отсутствуют данные в виде фискальных документов в автоматизированной информационной системе налоговых органов; если доля фискальных документов, в которых указан признак расчета "Возврат прихода", превышает 30% от общего количества фискальных документов с признаком расчета "Приход", сформированных в течение 30 календарных дней», — пояснил начальник отдела оперативного контроля УФНС по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

Исключение предусмотрено для пользователей ККТ, оказывающих услуги ломбардов.

Проверку также могут назначить, если доля кассовых чеков коррекции или бланков строгой отчетности коррекции составляет 30% и более от общего числа фискальных документов за 30 календарных дней. За нарушения предусмотрен административный штраф, но его можно избежать при самостоятельном, своевременном и добровольном устранении нарушений.