Как правильно перечислять коды госсистем в электронной транспортной накладной — инструкция от налоговой

Между кодами не должно быть пробелов и переносов строк. Рекомендации ФНС также применяются при заполнении электронного путевого листа, но не требуют обязательного отражения этих сведений.

Сведения о товарах, перевозка которых учитывается в государственных информационных системах, нужно заполнять с учетом специальных кодов и идентификационных номеров учетных единиц, следует из рекомендаций ФНС. Для этого используется классификатор государственных информационных систем.

В классификатор включены ЕГАИС, ГИС МТ, ФГИС «ВетИС», ФГИС лесного комплекса, ФГИС «Зерно» и ФГИС «Северный завоз». Если товар учитывается сразу в нескольких системах, в строке «Наименования государственной системы» электронной транспортной накладной нужно перечислить коды ГИС через запятую.

Пробелы и переносы строк до и после разделителя ставить не следует. Для идентификационного номера учетной единицы в государственной системе необходимо применять признак множественности строки.

Рекомендации одобрили операторы соответствующих государственных информационных систем. Они нужны для согласованной доработки систем участников перевозок, государственных ГИС и операторов информационных систем электронных перевозочных документов. При этом заполнение таких сведений остается необязательным: ФНС разъяснила только возможности утвержденных форматов.