В России предложили ввести новые надбавки к тарифам на отопление и воду

Минстрой разработал концепцию инвестиционных надбавок к тарифам на отопление, водоснабжение и водоотведение. Дополнительные платежи хотят направлять на модернизацию коммунальных сетей. Предложения планируют представить правительству до декабря 2026 года.

Минстрой предложил включить в тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение инвестиционные надбавки, за счет которых будут финансировать ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ министерства Федор Козлов на круглом столе в Совете Федерации, пишет РБК.

Концепцию сейчас обсуждают с ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго. До декабря 2026 года ее планируют представить правительству.

Предполагается, что надбавки будут включены непосредственно в платежи потребителей за коммунальные услуги. При этом размер дополнительных начислений и сроки их возможного введения пока не определены.

Кроме того, Минстрой предлагает предоставить регионам право самостоятельно устанавливать индексы роста платы за коммунальные услуги с учетом местных условий.

Ведомство также готовит проект постановления, который позволит учитывать экономически обоснованные расходы коммунальных организаций при формировании тарифов без переноса части затрат на последующие годы.

Пока речь идет о предложениях Минстроя. Решение о введении инвестиционных надбавок к тарифам на коммунальные услуги не принято.