Переводы зависли в «Яндекс Пэй» — пользователи жалуются на сбой

В сервисе «Яндекс Пэй» 2 ноября 2026 года произошел сбой. Пользователи сообщают, что переводы и платежи не проходят, а деньги не доходят до получателей.

По данным сервиса мониторинга сбоев, жалобы на работу «Яндекс Пэй» начали поступать 2 ноября 2026 года около 13:00 по московскому времени. За последний час зафиксировали 435 обращений, а за сутки их число достигло 560.

Пользователи сообщают о проблемах с переводами: средства списываются со счета, но не поступают получателям.

Сбой у «Яндекс Пэй» 2 ноября 2026 года. Источник.

Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Самарской и Воронежской областей.

В приложении «Яндекс Пэй» пользователям всплывает уведомление о том, что некоторые платежи и переводы могут не проходить по техническим причинам.