Центробанк обновил курсы валют на 3 ноября 2026: рубль продолжает терять позиции

Российский рубль начал ноябрь 2026 года с движения вниз из-за падения цен на нефть, завершения налогового периода и высокого спроса на импорт, а обновленный курс Центробанка закрепил доллар выше восьмидесяти рублей.

На 2 ноября 2026 года Центробанк установил официальные курсы ключевых иностранных валют на третье ноября 2026 года, согласно которым доллар США составил 80,9734 рубля, евро поднялся до 90,4635 рубля, а китайский юань зафиксировался на отметке 12,1714 рубля.

В начале ноября российский рубль продолжает демонстрировать тенденцию к ослаблению, которая может усилиться в течение всего месяца.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,9734 рубля Евро 90,4635 рубля Юань 12,1714 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Как отмечает эксперт БКС Экспресс Анна Кокорева, на динамику национальной валюты оказывают давление сразу несколько ключевых факторов. В их числе коррекция мировых цен на нефть со снижением стоимости контрактов со ста семнадцати до ста десяти долларов за баррель, завершение октябрьского налогового периода и снижение спроса на рубли со стороны экспортеров, а также стабильно высокий объем импорта, поддерживающий высокий интерес к зарубежной валюте.