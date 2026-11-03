Эксперт: отсрочка платежей по СПОТ не спасает от сбоев и задержек на таможне

Несмотря на новую отсрочку по СПОТ для белорусских поставок, бизнес продолжает сталкиваться с трудностями при оформлении QR-кодов и обработке документов. Это может влиять на сроки доставки товаров.

Импортеры товаров из Белоруссии до июня 2027 года получили дополнительную отсрочку по уплате обеспечительного платежа в рамках СПОТ. Однако даже перенос сроков запуска системы СПОТ не гарантирует бесперебойные поставки товаров. Участники рынка продолжают сталкиваться с техническими сбоями и сложностями при оформлении документов.

Отсрочка запуска СПОТ может снизить нагрузку на бизнес, но не устранит все причины задержек поставок. Об этом в комментарии для «Клерка» рассказала руководитель направления Saby Report Ольга Кузнецова.

По ее словам, часть проблем связана не со сроками внедрения системы, а с ошибками при оформлении документов. Например, импортеры могут некорректно указывать коды ТН ВЭД. Кроме того, в ходе перевозки иногда возникает необходимость замены транспортного средства, что также влияет на сроки доставки.

Эксперт допускает, что механизм обеспечительного платежа в будущем могут пересмотреть.

«Не исключено, что в дальнейшем действующий механизм обеспечительного платежа пересмотрят или предложат альтернативу, например банковскую гарантию. Однако пока говорить о конкретных изменениях преждевременно», — сказала Ольга Кузнецова.

Среди наиболее частых трудностей при оформлении QR-кодов участники рынка называют технические проблемы. В частности, пользователи сталкиваются с нестабильной работой «Сервиса заявителя» и случаями, когда QR-код не поступает.

Дополнительные сложности создает недостаточная информативность статусов обработки документов. Например, если суммы обеспечительного платежа недостаточно, система не всегда позволяет сразу понять причину задержки, поскольку отдельный статус для такой ошибки не предусмотрен.