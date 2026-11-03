В Москве запустили бесплатный сервис для поиска подработки от одного часа

Сервис «Подработка» предлагает временную занятость от одного до восьми часов в день. Пользоваться им могут в том числе подростки старше 16 лет, студенты и соискатели с особенностями здоровья.

Новый цифровой сервис для поиска временной работы запустила Московская служба занятости на сайте центра «Профессии будущего», сообщил руководитель службы и центра Андрей Тарасов. Алгоритмы подбирают вакансии рядом с местом жительства или в дистанционном формате, в том числе с гибким графиком и сменами от одного часа.

«Для начинающего специалиста — это возможность получить первый опыт, для работающего москвича — повысить свой доход в свободное от основной деятельности время, а для бизнеса — оперативное закрытие кадровых потребностей», — сказал Андрей Тарасов.

На платформе доступны вакансии в доставке, розничной торговле, клининге, логистике и административной поддержке. Многие предложения не требуют опыта.

Для поиска нужно выбрать сферу занятости и удобный график. Интерактивный калькулятор рассчитает предполагаемый доход с учетом типа работы и почасовой оплаты: например, за шесть часов сборки заказов можно заработать около 4 400 рублей. Эксперты центра также помогут подобрать вакансию и проконсультируют по оформлению, выплатам и обязанностям работодателя.