✈️ Возврат денег за отмененные авиарейсы хотят упростить

Минтранс обсуждает с перевозчиками единый электронный порядок возврата средств. Сейчас пассажиру часто приходится подавать отдельное заявление в авиакомпанию или агентство.

Минтранс запросил у авиакомпаний и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта позицию по упрощению возврата денег при отмене регулярного рейса. Перевозчиков также попросили описать действия пассажира при вынужденном возврате по действующим правилам.

Пересмотреть процедуру в октябре предложили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Они отметили, что сведения об отмене уже есть у перевозчика, но пассажиру приходится отдельно обращаться за деньгами, заполнять форму и ждать ответа. При покупке через посредника также нужно выяснять, кому направлять заявление — авиакомпании или агентству. Об этом пишут «Известия».

«От депутатского корпуса поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс прорабатывает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции», — сообщили в пресс-службе министерства.

Например, Smartavia предлагает покупателям билетов на своем сайте заполнить специальную форму, а при приобретении через агентство — обращаться по месту покупки. Рассмотрение заявки может занять до 30 дней, причем это срок обработки обращения, а не установленный период выплаты денег.