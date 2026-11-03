Путин утвердил порядок передачи бесхозных вкладов государству

Деньги и драгоценные металлы на счетах умерших россиян без наследников смогут переходить в собственность государства спустя пять лет после смерти владельца.

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий механизм передачи государству выморочного имущества в виде денежных средств и драгоценных металлов, размещенных на банковских счетах и вкладах граждан.

Новые правила распространяются на рублевые и валютные средства, а также драгоценные металлы. Передача имущества государству будет возможна, если со дня смерти владельца прошло более пяти лет и по этому имуществу не ведутся наследственные дела.

Формированием перечня такого имущества займется Росимущество. Для этого ведомство будет использовать сведения банков, ФНС, Федеральной нотариальной палаты и Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, до 1 декабря 2026 года налоговая служба должна сформировать данные об умерших и принадлежащих им банковских счетах, после чего передать эту информацию Росимуществу.

Выморочным считается имущество умершего человека, если у него нет наследников либо никто из них не принял наследство, отказался от него или был отстранен от наследования по решению суда.