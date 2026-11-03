Россиянам рассказали, какую зарплату нужно получать для пенсии в 50 тысяч рублей

При зарплате 60 тыс. рублей и 30 годах официального стажа страховая пенсия может составить около 24 тыс. рублей в месяц. Чтобы получать 50 тыс. рублей, при таком же стаже потребуется зарплата около 200 тыс. рублей, подсчитали в Forbes.

Россияне с официальной зарплатой 60 тыс. рублей и страховым стажем 30 лет могут рассчитывать на пенсию примерно 24 тыс. рублей в месяц. При заработке около 200 тыс. рублей и аналогичном стаже расчетная выплата достигнет 50 тыс. рублей, пишет Forbes.

Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного коэффициента.

В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля, стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля. Таким образом, для пенсии в 50 тыс. рублей необходимо накопить примерно 258 баллов.

За каждый год официальной работы начисляются пенсионные коэффициенты, количество которых зависит от заработной платы. При этом за год можно получить не более 10 баллов.

Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Если человек не сформировал право на страховую пенсию, ему может быть назначена социальная пенсия. В общем случае мужчины получают ее с 70 лет, женщины — с 65 лет.

По данным исследования платформы Ventra Go!, проведенного летом 2025 года, 84,6% опрошенных представителей поколения Z планируют работать после достижения пенсионного возраста. Среди причин 46% назвали недоверие к государственным пенсионным выплатам, 20,5% — желание помогать семье, 17,5% — стремление занять свободное время.

Увеличить доход после выхода на пенсию можно также за счет личных накоплений, в том числе программы долгосрочных сбережений с государственным софинансированием до 36 тыс. рублей в год при соблюдении установленных условий.

Для самозанятых страховой стаж и пенсионные коэффициенты формируются при добровольной уплате взносов в Социальный фонд.