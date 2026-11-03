Нужно ли иностранцам приезжать в Россию для получения ИНН

Иностранный гражданин может получить постановку на налоговый учет в России без личного обращения, если получает доход от российского работодателя.

Иностранца могут поставить на учет в беззаявительном порядке по месту нахождения источника выплаты дохода. Для этого работодателю необходимо передать сведения о выплачиваемых доходах в налоговый орган.

Такое разъяснение дала ФНС в своем Telegram-чате порядок постановки на налоговый учет иностранных граждан, работающих на российские компании дистанционно.

После получения такой информации налоговая обязана поставить иностранного гражданина на учет в течение 15 дней.

В ФНС напомнили, что порядок учета граждан РФ утвержден приказом от 30.06.2025 № ЕД-7-14/568@, а особенности учета иностранных граждан и лиц без гражданства регулируются приказом от 18.08.2025 № ЕД-7-14/728@.