ФНС разъяснила порядок сдачи декларации по НДС после закрытия ИП

После прекращения деятельности предприниматели не освобождаются от обязанности отчитаться по НДС. Представить декларацию нужно в электронном виде через оператора ЭДО.

ФНС в своем Telegram-чате разъяснила порядок представления декларации по НДС для предпринимателей, которые закрыли ИП до подачи отчетности.

Ведомство напомнило, что декларация по НДС обязательна для всех плательщиков этого налога. Согласно статье 174 НК, отчетность необходимо направлять в налоговый орган в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

В налоговой также подчеркнули, что подавать декларацию по НДС на бумаге могут только отдельные категории налогоплательщиков, предусмотренные законодательством. К ним относятся, в частности, организации и лица, сведения о деятельности которых составляют государственную тайну, а также некоторые налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или освобожденные от исполнения обязанностей по этому налогу.

Таким образом, факт закрытия ИП сам по себе не отменяет обязанность представить декларацию по НДС в установленном электронном формате.