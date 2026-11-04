Налоги за инвесторов на Мосбирже будут считать брокеры, но пока декларировать доход нужно самим – эксперт

Мосбиржа с 1 декабря запустит торги тремя криптовалютами. Как отражать крипту в учете и платить налоги – «Клерку» рассказал финансовый советник, автор Telegram-канала «Ленивый Инвестор» Антон Весенний.

С 2025 года криптовалюта для целей налогообложения считается имуществом. Когда человек продает криптовалюту дороже, чем купил, он платит 13% НДФЛ с этой разницы. Если доход за год превышает 2,4 млн, с суммы сверх порога налог составит 15%.

В июне 2026 года Госдума приняла законопроект, по которому налоговыми агентами станут брокеры, доверительные управляющие и цифровые депозитарии. Это значит, что они будут сами считать и удерживать налог за клиента. Пока этот закон не вступил в силу, инвестор считает налог самостоятельно и подает декларацию 3-НДФЛ. Компании платят с дохода от продажи криптовалюты налог на прибыль по общим правилам.

Реализация цифровой валюты не облагается НДС. Это правило касается всей цифровой валюты, и отдельного исключения для USDT в законе нет.

«Привязка курса к доллару не превращает стейблкоин в деньги: для налогового закона USDT остается такой же цифровой валютой, как биткоин или эфир. Поэтому рисков по НДС при покупке и продаже самих монет я не вижу», — отметил эксперт.

Он рекомендует не спешить и выделять долю криптовалюты в несколько процентов портфеля, не больше. При этом купленные монеты остаются в депозитарии: вывести их на свой личный кошелек нельзя, напомнил эксперт.