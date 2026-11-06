На какой счет относить услуги самозанятого: эксперт разобрала три варианта проводок

Для расчетов с самозанятыми лучше выбрать счет 76, а не 60.

Компании оказал услуги самозанятый. Стоит ли проводить ее на 60 счет как поставщика – разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

При работе с самозанятым по отдельным актам, чтобы вести учет в разрезе договоров и формировать акты сверки, оптимально использовать счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В этом случае типовая проводка при отражении услуги будет такой: Дебет 26 (или 20, 44 — в зависимости от характера расходов) Кредит 76.09.

Оксана Мочалкина «Плюс такого варианта в том, что четко видно расчеты по каждому договору, удобно контролировать задолженность и без проблем формировать акты сверки. Такой способ лучше всего подходит, когда с одним самозанятым заключено несколько разных договоров либо когда оказание услуги и оплата разнесены во времени.»

Если в организации проходят массовые выплаты сразу нескольким самозанятым по реестрам (без отдельных актов на каждого), удобнее применять счет 76.16 «Расчеты с самозанятыми». Он специально предусмотрен для реестровых выплат и упрощает оформление типовых однотипных перечислений.

Но у него есть ограничения: учет ведется только в разрезе контрагентов (без детализации по договорам), а расчеты по этому счету не попадают в акт сверки.

Есть организации, которые в учетной политике закрепляют расчеты с самозанятыми через счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», поскольку самозанятый выступает поставщиком услуг. Это также допустимо.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.