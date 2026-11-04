Форс-мажор временно приостанавливает ответственность электронной торговой площадки

Договор продолжает действовать, а после прекращения обстоятельств непреодолимой силы обязательства нужно исполнять в обычном порядке.

Ответственность электронной торговой площадки на период форс-мажора приостанавливается, уточнил вице-президент ТПП Вадим Чубаров. Срок действия таких обстоятельств определяют отдельно для каждого договора, иногда он может составлять несколько месяцев.

«Это временная мера, которая не означает прекращения договора», — подчеркнул вице-президент ТПП.

После окончания форс-мажора продавец вправе потребовать возмещения убытков, если заинтересован в дальнейшем исполнении договора. Если он откажется от договора, должник не будет отвечать за убытки из-за просрочки исполнения обязательств.

Торгово-промышленные палаты при подтверждении форс-мажора указывают конкретный срок или событие, после которого он прекращается, например восстановление поврежденного объекта. За первое полугодие 2026 года ТПП и уполномоченные региональные палаты выдали 221 документ о форс-мажоре из-за атак украинских беспилотников на гражданские объекты.