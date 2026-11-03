Учитесь сейчас, возвращайтесь к знаниям целый год! «Клерк» предлагает супервозможность для профессионального роста

Хотите стать востребованнее на рынке труда, освоить новую профессию или выйти на следующий карьерный уровень? У «Клерка» для вас отличная новость!

Теперь пройти профессиональное обучение можно с дополнительным преимуществом: после прохождения курса у вас останется доступ к учебным материалам еще на целый год!

Это значит, что вы не просто получаете новые знания, проходите практические задания и осваиваете полезные инструменты. Вы сможете возвращаться к пройденным урокам, повторять сложные темы и освежать знания тогда, когда они понадобятся в работе.

Не нужно пытаться запомнить все с первого раза — у вас будет целый год, чтобы снова обратиться к изученному материалу!

Какие курсы можно пройти?

Мы собрали пять отличных программ для тех, кто хочет развиваться в бухгалтерии, осваивать новые направления и расширять профессиональные возможности.

1. Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Хотите освоить востребованную профессию? Научитесь разбираться в бухгалтерском и налоговом учете, работать в 1С и применять знания на практике.

2. Главный бухгалтер на ОСНО

Для бухгалтеров, которые хотят углубить профессиональные знания, разобраться в особенностях учета на общей системе налогообложения и подготовиться к более сложным рабочим задачам.

3. Главный бухгалтер на УСН

Для специалистов, которые работают с малым бизнесом и хотят уверенно ориентироваться в особенностях учета и налогообложения на упрощенной системе.

4. Аналитик 1С

Хотите выйти за рамки привычной бухгалтерии? Освойте новое направление на стыке бизнеса и IT: анализ бизнес-процессов, работу с 1С и инструменты автоматизации.

5. Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом

Для опытных бухгалтеров и финансистов, которые хотят перейти от учета к управлению финансами, освоить бюджетирование, финансовый анализ и управленческую отчетность.

Почему год доступа к материалам — это действительно круто?

Представьте: вы закончили обучение, а спустя несколько месяцев столкнулись с задачей, для которой нужно вспомнить определенную тему. Не придется искать информацию заново или пытаться восстановить все по памяти.

Вы сможете: Возвращаться к урокам. Пересматривайте пройденные материалы, когда потребуется.

Повторять сложные темы. Закрепляйте знания в удобном темпе.

Освежать профессиональные навыки. Используйте учебные материалы для повторения перед рабочими задачами.

Не переживать, что что-то забудете. Возможность вернуться к пройденному материалу сохранится на целый год после окончания курса.

Особенно ценно это для бухгалтеров: законодательство меняется, рабочие ситуации бывают разными, а иногда даже опытному специалисту полезно освежить в памяти знакомую тему.

Не упускайте возможность инвестировать в себя!

Профессиональное развитие — это инвестиция, которая может открывать новые карьерные перспективы. А возможность возвращаться к учебным материалам в течение года делает обучение еще полезнее.

Выбирайте направление, которое соответствует вашим целям, проходите курс и сохраняйте доступ к знаниям на целый год!

Учитесь сегодня, повторяйте завтра и используйте полученные знания в работе.

👉 Выбирайте свой курс на «Клерке»:

«Клерк» — учитесь, развивайтесь и возвращайтесь к знаниям целый год после прохождения курса!

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