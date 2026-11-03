От рекламы к обучению: как «Клерк» заработал 700 тысяч рублей за день

«Клерк» заработал 700 тыс. рублей за один день на своем первом образовательном курсе. Развивать обучение бухгалтеров компания начала после кризиса рекламной модели.

Первый образовательный курс для бухгалтеров принес «Клерку» 700 тыс. рублей за день. Об этом основатель компании Борис Мальцев рассказал в проекте «Тот еще разговор».

Изначально сайт зарабатывал преимущественно на рекламе. Однако в 2014 году эта модель столкнулась с трудностями: рекламодатели начали перераспределять бюджеты в пользу «Яндекс.Директа», а пользователи все больше времени проводили в социальных сетях.

Компании пришлось искать дополнительные источники дохода. Одним из решений стало создание образовательных продуктов для бухгалтеров.

Первый курс показал, что аудитория готова платить за профессиональное обучение. По словам Мальцева, за один день он принес компании 700 тыс. рублей.

Параллельно «Клерк» начал предлагать рекламодателям другой формат продвижения — корпоративные блоги, в которых компании могли самостоятельно публиковать материалы для бухгалтерской аудитории.

Сегодня образовательное направление остается одним из основных источников дохода бизнеса. Среди продуктов компании — курсы повышения квалификации, «Клерк.Школа» и «Клерк.Система». Кроме того, «Клерк» продолжает зарабатывать на рекламе и специальных проектах.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: