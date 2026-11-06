«Клерк» занял 36% рынка бухгалтерского контента при аудитории 10 млн человек в месяц

Ежемесячная аудитория «Клерка» достигает 10 млн уникальных пользователей, а доля компании на рынке информационного контента для бухгалтеров составляет 36%. Об этом сообщил основатель проекта Борис Мальцев.

Основатель «Клерка» Борис Мальцев в проекте «Тот еще разговор» сообщил, что сайт ежемесячно посещают около 10 млн уникальных пользователей. По оценке предпринимателя, компания занимает 36% рынка информационного контента для бухгалтеров.

При этом в данной нише работают более 260 сайтов. По словам Мальцева, на площадке публикуются около 1 тыс. активных авторов, которые ежедневно выпускают свыше 150 материалов.

Работа с таким количеством публикаций требует не только редакции, но и постоянной модерации, взаимодействия с авторами и участниками сообщества.

Изначально «Клерк» создавался как сайт с профессиональными новостями и форумом для бухгалтеров. Идею проекта Мальцеву предложил программист Андрей Селиков.

«Ты же бухгалтер, делай проект для себя», — вспоминает предприниматель слова Селикова.

Мальцев начал собирать информацию, необходимую ему самому для работы главным бухгалтером. Впоследствии она оказалась востребована и другими специалистами.

Уже через полгода рекламные доходы сайта превысили заработок Мальцева на должности главбуха, после чего он решил полностью посвятить себя проекту.

Со временем вокруг медиа появились образовательные программы, экспертные консультации, справочники, калькуляторы и сервис проверки контрагентов.

Еще одним направлением стали конференции. По словам Мальцева, компания провела 13 мероприятий, одно из которых собрало 10 тыс. участников онлайн.