Курс доллара 4 ноября 2026 приблизился к 80 рублям, а эксперты ждут новых минимумов
Официальный курс доллара на 4 ноября 2026 года составляет 80,97 рубля. Евро ЦБ оценил в 91,60 рубля, а юань — в 12,18 рубля.
Согласно данным Банка России, на 4 ноября официальный курс доллара установлен на уровне 80,9734 рубля. Евро стоит 91,6010 рубля, а китайский юань — 12,1816 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,9734 рубля
Евро
91,6010 рубля
Юань
12,1816 рубля
При этом эксперты не исключают дальнейшего укрепления российской валюты. Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев считает, что в течение первой торговой недели ноября курс доллара будет колебаться в диапазоне 79–83 рублей.
По его словам, завершение октябрьского налогового периода частично сместило баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту. Дополнительную поддержку спросу оказывают операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели власти также должны объявить планы по пополнению золотовалютных резервов на ноябрь.